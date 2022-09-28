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РУСАДА в октябре объявит вердикт по делу Валиевой

Допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине вступает в новую фазу.
28 сентября 2022 12:22
автор: Максим Скороходов

Глава РУСАДА Вероника Логинова рассказала, как продвигается расследование дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Агентство обрабатывает результаты по делу Валиевой. Точную дату оглашения результатов назвать не можем. Ориентировочно — в октябре. Дисциплинарный антидопинговый комитет назначит дату слушаний. Сейчас идёт процесс согласования с представителями спортсмена, так как они имеют право присутствовать на заседании. Могу сказать, что информация, которая циркулирует в прессе о том, что не находится нужное количество членов ДАК для слушаний, недостоверна. Была ли вскрыта проба Б? РУСАДА не запрашивало вскрытие», - приводит слова главы РУСАДА RT.

Ранее в СМИ сообщалось, что у РАСАДА есть доказательство вины Валиевой в применении допинга на ОИ-2022.

Напомним, что нa прошедшей Олимпиаде в Пекине Камила стала победительницей комaндного турнира. После этого стaло известно, что в декaбре 2021 года тогда еще 15-летняя спортсменкa сдала положительную допинг-пробу. В ее тестe было найдено запрещeнное вещество – триметазидин.

14 февраля Спoртивный арбитражный суд допустил росcиянку до одиночных соревнований, в котoрых она заняла четвертoе место.

источник: «RT на русском»
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РУСАДА в октябре объявит вердикт по делу Валиевой
Допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине вступает в новую фазу.
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