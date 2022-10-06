Стал известен диагноз Татьяны Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Mash, Татьяне Анатольевне стало плохо в собственной квартире. Ей вызвали скорую, а прибывшие медики диагностировали тренеру ВБН (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения).

Отмечается, что 75-летняя Тарасова отказалась от госпитализации, а ее лечением займется личный врач.

К слову, в декабре 2021 года дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова угодила в больницу из-за недомогания.