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Стал известен диагноз Татьяны Тарасовой

Ее лечением займется личный врач.
06 октября 2022 21:49
автор: Артур Гичунцев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пропустила съемки «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Mash, Татьяне Анатольевне стало плохо в собственной квартире. Ей вызвали скорую, а прибывшие медики диагностировали тренеру ВБН (нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения).

Отмечается, что 75-летняя Тарасова отказалась от госпитализации, а ее лечением займется личный врач.

К слову, в декабре 2021 года дочь легендарного хоккейного тренера Анатолия Тарасова угодила в больницу из-за недомогания.

источник: Телеграм-канал Mash
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