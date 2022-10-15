ФФККР назвала состав комиссии по этике

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выложила нормативные документы с составом комиссии по этике.

Ее председателем стала вице-президент ФФККР Ирина Рабер. Также в состав комиссии по этике вошли генеральный директор ФФККР Александр Коган, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе, тренер Елена Чайковская, судьи Сергей Кононыхин, Юлия Андреева, Вера Ткалина, и Алла Шевцова, а также чемпион мира Алексей Тихонов.

Напомним, ФФККР 4 октября выпустила кодекс по этике, где рекомендовала фигуристам организации выступать только под флагом России.