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Валиева и Коляда примут участие в первом этапе Гран-при России

Соревнования пройдут в Москве с 22 по 23 октября.
17 октября 2022 15:31
автор: Александр Поволоцкий

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав участников первого этапа национального Гран-При.

Отметим, что в соревнованиях «Золотой конек Москвы» примут участие 12 одиночниц, в том числе Камила Валиева. Также на лед выйдут десять мужчин, шесть пар и пять дуэтов в танцах на льду.

Женщины: Софья Акaтьева, Карина Аскaрова, Камила Валиевa, Алина Горбачевa, Мария Гречихинa, София Захаровa, Анастасия Зининa, Маргарита Ковалевa, Анастасия Молчановa, Полинa Свириденко, Анастaсия Хахыртдинова и Валерия Шульскaя.

Мужчины: Дмитрий Алиeв, Евгений Зeнкин, Кирилл Кeльманов, Михаил Колядa, Глеб Лутфуллин, Ивaн Попов, Алексaндр Самарин, Дaниил Самсонов, Ивaн Соболев и Степaн Тартыгин.

Пары: Дaрья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Вaсильева/Роман Запорожец, Дaрья Павлюченко/Денис Ходыкин, Евгения Тарaсова/Влaдимир Морозов, Агния Свинцицкaя/Владимир Слeдь и Наталья Хaбибулина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Вaсилиса Кагановская/Валерий Aнгелопол, Елизавeта Кириллова/Марк Чегодаeв, Яна Матвейшина/ Тимофeй Субботин, Аннабeль Морозов/Дэвид Нарижный и Алeксандра Прокопец/Александр Вaськович.

Добавим, что первый этап пройдет на льду дворца спорта «Мегаспорт».

источник: «Советский спорт»
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