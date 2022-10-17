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Сергей Доброскоков: Готовимся к выступлениям на Гран-при России

Тренер по фигурному катанию Сергей Доброскоков рассказал, какие задачи ставит перед Натальей Хабибуллиной и Ильей Княжуком в текущем сезоне.
17 октября 2022 18:36

Наташа и Илья первый год будут выступать по взрослым, хотя, конечно же, все произошло у нас не так, как планировалось. Они были очень хороши в юниорах, но сначала из-за пандемии финал Гран-при накрылся, где они числились бы фаворитами, а потом нас отстранили от первенства мира. Поэтому во взрослое состояние ребята вышли слегка подстреленными: не прозвучали там, где должны были прозвучать, не говоря уже о том, чтобы денег заработать. Но мотивируем. Сейчас вот выступили в Питере. Что-то получилось, что-то — нет, но настрой на работу от этого не пострадал. Готовимся к выступлениям на Гран-при России. У нас два этапа, оба — в Москве, в «Мегаспорте», — рассказал Доброскоков в интервью RT.

Ранее Доброскоков объяснил, как обходит болезненный для фигуристок вопрос о лишнем весе.

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