Доброскоков о будущем парного катания

«Думаю, что будущее всё-таки за абсолютными профессионалами. За теми, кто будет владеть всеми тройными прыжками, каскадами «три плюс три» и кататься на уровне танцоров экстра-класса, а также хорошо владеть коньком. К этому всё идёт уже сейчас. Когда в Новогорске были юниорские прокаты, Александр Горшков (олимпийский чемпион в танцах на льду, президент ФФККР. — RT) даже сказал на разборе: мол, если раньше мы все ориентировались на девочек-одиночниц, то сейчас роль локомотива начинает брать на себя парное катание. Много интересных программ, сложных элементов. То есть прогресс налицо. И развитие идёт в правильном направлении», — заявил Доброскоков в интервью RT.

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