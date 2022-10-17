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Тарасова появится в следующих выпусках «Ледникового периода»

Серебряный призер Олимпийских игр, хореограф Илья Авербух подтвердил, что Татьяна Тарасова вернется в состав жюри шоу «Ледникового периода».
17 октября 2022 20:07

«Конечно. До этого ее не было из-за здоровья», — передает слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова не приехала на съемки нового сезона «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем. До этого Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без прославленного специалиста. Также он рассказывал, что рассчитывает на приезд тренера на съемки второго выпуска телепроекта.

Сама Тарасова заявляла, что планирует работать на этапе Гран‑при России, который состоится в Москве 22–23 октября.

«Конечно. До этого её не было из-за здоровья», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.Напомним, ранее Татьяна Тарасова не приехала на съёмки первого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» из-за проблем со здоровьем. До этого чемпион мира 2002 года в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух утверждал, что «Ледниковый период» немыслим без Тарасовой. Также он рассказывал, что рассчитывает на приезд тренера на съёмки второго выпуска телепроекта.Также Татьяна Тарасова заявляла, что планирует работать на этапе Гран‑при России, который состоится в Москве 22–23 октября.Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/figureskating/news-4857897-averbuh-podtverdil-chto-tarasova-poyavitsya-v-sleduyuschih-vypuskah-lp.html?utm_source=copypaste

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