Михеева: у меня с девчонками все хорошо

Известная телеведущая Алла Михеева, которая выступает на «Ледниковом периоде» в паре с чемпионом России в танцах на льду Иваном Букиным, рассказала об отношениях с ведущими проекта Алиной Загитовой и Анной Щербаковой.

«Аня снималась у нас в «Вечернем Урганте», должен был выйти с ней эфир (это был последний), но, к сожалению, не вышел.

Сейчас я очень поддерживаю Алину и Аню на «Ледниковом периоде». Всегда! Во время съемок третьего выпуска Аня мне сказала: «Я переживаю-переживаю-переживаю…»

Ответила ей: «Хватит! Это уже твоя третья передача. Все прекрасно». У меня с девчонками все хорошо», — сказала Михеева.

Ранее Михеева назвала «уловками мошенников» появившиеся в сети слухи о якобы гастролях шоу «Вечерний Ургант» в Германии.

«Мне иногда пишут в соцсети жители Германии: правда ли, что у программы будут гастроли? Скажу сразу – это неправда. Не попадайтесь на уловки мошенников, берегите себя и тщательнее проверяйте информацию», — подчеркнула Михеева.

Она также добавила, что Иван Ургант и команда шоу «очень любит» своих зрителей и передает им привет. Михеева призналась, что очень соскучилась по своей работе и выразила надежду, что команда «Вечернего Урганта» сможет и дальше радовать россиян.