Михеева: с Ургантом, конечно, все время пересекаемся

Известная телеведущая Алла Михеева, которая выступает на «Ледниковом периоде» в паре с чемпионом России в танцах на льду Иваном Букиным, рассказала об отношениях с Иваном Ургантом, с которым они вместе работали на шоу «Вечерний Ургант».

«С Ургантом, конечно, все время пересекаемся. Мы ведем корпоративы вместе, все хорошо, в Москве все прекрасно. Несколько раз выкладывала с ним фото в соцсетях, но никто их не видит», — рассказала Михеева.

Также ее партнер Букин пошутил, что Михеева действительно регулярно видится с «Иваном Андреевичем», поскольку его и Урганта обоих зовут «Иван Андреевич».

Ранее актер Сергей Светлаков заступился за телеведущего Ивана Урганта, который подвергся критике из-за отсутствия поддержки с его стороны военной спецоперации России на Украине.

«На мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему», — заявил Светлаков.

Артист добавил, что поддерживает теплое общение с Ургантом и периодически с ним видится.