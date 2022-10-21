РУСАДА не будет озвучивать решение по поводу дела Валиевой

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет озвучивать дату слушаний и решение по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщается на официальном сайте агентства. При этом также впрямую не называется имя фигуристки.

«В целях защиты интересов спортсменки фигуристки-члена команды ОКР, являющейся защищенным лицом, РУСАДА заявляет о том, что в соответствии с пунктом 4.1 Международного стандарта по обработке результатов, все процессы и процедуры, связанные с обработкой результатов, включая обвинение и окончательное решение, являются конфиденциальными.

Строго соблюдая принципы международных и российских антидопинговых стандартов, а также принимая во внимание характер и обстоятельства дела, РУСАДА не намерено озвучивать дату слушаний, решение или другие детали по делу фигуристки-члена команды ОКР», - говорится в сообщении.

Валиевой на момент выдвижения против нее обвинений в употреблении допинга было 15 лет, и она пользуется статусом защищенного лица. Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира на Олимпиаде в Пекине. Сразу после этого стало известно, что допинг-проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. В ее крови был обнаружен триметазидин. Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил Валиеву к участию в личном турнире, где она стала четвертой.

Международный олимпийский комитет перенес на неопределенное время церемонию награждения призеров командного турнира до окончания расследования и вынесения вердикта по делу Валиевой.