Жулин: Я ни за кем не буду следить. У меня есть своя работа, ей и занимаюсь

«Я ни за кем не буду следить. У меня есть своя работа, ей и занимаюсь», — сказал Жулин.

Напомним, в настоящее время Жулин работает постановщиком и тренером команды в «Ледниковом периоде», Его подопечные соревнуются с командой Ильи Авербуха. Фигуристы под руководством Жулина одержали победу в первом выпуске шоу (70,74 — 70,46).

Московский этап Гран-при пройдет с 22 по 23 октября.

Ранее призерка чемпионата мира по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала переход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА, где спортсменка будет работать под руководством Светланы Соколовской.

«Не знаю, с чем она это связывает, я с ней не общалась и ее интервью по этому поводу не видела, сложно говорить об этом. Но для меня это странно, потому что на мировой уровень ее вывела все-таки Этери Тутберидзе», — заявила Погорилая.