В США назвали посмешищем решение РУСАДА не озвучивать детали расследования дела Валиевой

Глава USADA Трэвис Тайгарт высказался о решении РУСАДА не обнародовать детали расследования дела Камилы Валиевой так, как во время сдачи положительного допинг-теста ей было меньше 16 лет, что означает, что спортсменка является защищенным лицом.

«Если ее по закону реабилитируют, то скрывать нечего, и это должно быть обнародовано. Конечно, сокрытие решения и деталей дела превращает весь процесс в посмешище, неудивительно, что спортсмены и общественность не доверяют ВАДА.

ВАДА, ISU и МОК должны немедленно объявить об апелляции на решение и провести открытый процесс, как это предусмотрено правилами, чтобы все были уверены в правильности окончательного решения», - сказал Тайгарт журналистам.

Напомним, что по завершению олимпийского командного турнира выяснилось, что Валиева принимавшая в нем участие, еще до начала Игр-2022 сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество триматазидин.