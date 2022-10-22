Морозовa и Нарижный выиграли ритм-танец на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию

Прошли первые соревнования на «Золотом коньке Москвы», который также является первым этапом Гран-при России по фигурному катанию.

А именно завершилась программа в дисциплине ритм-танец.

Первое место с оценкой 81,9 балла заняли Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный. Вторыми стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, получившие от судей 75,58 балла, а третьими - Яна Матвейшина и Тимофей Субботин с результатом 48,46 балла.

Всего выступали четыре пары, последними оказались Елизавета Кириллова и Марк Чегодаев (46,30).

Победитель первого этапа Гран-при России в танцах на льду определится после произвольного танца, который спортсмены покажут 23 октября.