Коляда выиграл короткую программу у мужчин на Гран-при России в Москве

Михаил Коляда выиграл короткую программу в соревнованиях у мужчин в рамках столичного этапа Гран-при России.
Фигурист показал результат 95,27 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев (90,83 балла). Замкнул тройку сильнейших Александр Самарин (90,45).
Напомним, ранее у женщин лучший результат показала Камила Валиева, а в спортивных парах лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
23 октября фигуристы покажут произвольные программы, по итогам которых определятся победители и призеры.
источник: «Советский спорт»