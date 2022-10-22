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Коляда выиграл короткую программу у мужчин на Гран-при России в Москве

Марк Кондратюк не принимает участия в соревнованиях.
22 октября 2022 20:30
автор: Александр Шульгин

Михаил Коляда выиграл короткую программу в соревнованиях у мужчин в рамках столичного этапа Гран-при России.

Фигурист показал результат 95,27 балла. Второе место занял Дмитрий Алиев (90,83 балла). Замкнул тройку сильнейших Александр Самарин (90,45).

Напомним, ранее у женщин лучший результат показала Камила Валиева, а в спортивных парах лидируют Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

23 октября фигуристы покажут произвольные программы, по итогам которых определятся победители и призеры.

источник: «Советский спорт»
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