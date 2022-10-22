Коляда выиграл короткую программу у мужчин на Гран-при России в Москве

Жулин: Я ни за кем не буду следить. У меня есть своя работа, ей и занимаюсь

Корреспондент «Газеты.Ru» сообщает: Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что не будет следить за московским этапом Гран-при России по фигурному катанию.