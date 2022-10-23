В МОК ожидают, что процедуры по делу Валиевой будут соответствовать антидопинговому кодексу

В МОК поделились ожиданиями от процедуры по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, что по завершению олимпийского командного турнира выяснилось, что спортсменка принимавшая в нем участие, еще до начала Игр-2022 сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество триматазидин.

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии с антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы ISU мог определить результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних ОИ-2022, а МОК смог принять решение о распределении медалей», - приводят заявление комитета «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что РУСАДА не будет озвучивать решение по поводу дела Валиевой. Фигуристке на момент выдвижения против нее обвинений в употреблении допинга было 15 лет, и она пользуется статусом защищенного лица.