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В МОК ожидают, что процедуры по делу Валиевой будут соответствовать антидопинговому кодексу

Спортсменка принимает участие в Гран-при России.
23 октября 2022 15:25
автор: Александр Поволоцкий

В МОК поделились ожиданиями от процедуры по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

Напомним, что по завершению олимпийского командного турнира выяснилось, что спортсменка принимавшая в нем участие, еще до начала Игр-2022 сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество триматазидин.

«МОК ожидает, что процедура будет проводиться в строгом соответствии с антидопинговым кодексом, и надеется, что она будет проведена быстро, чтобы ISU мог определить результаты командных соревнований по фигурному катанию на зимних ОИ-2022, а МОК смог принять решение о распределении медалей», - приводят заявление комитета «РИА Новости».

Ранее появилась информация, что РУСАДА не будет озвучивать решение по поводу дела Валиевой. Фигуристке на момент выдвижения против нее обвинений в употреблении допинга было 15 лет, и она пользуется статусом защищенного лица.

источник: «РИА Новости»
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