Валиева выиграла первый этап Гран-при России, Акатьева на втором месте

В Москве завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию.
Победительницей соревнований стала Камила Валиева. Спортсменка, представляющая Москву, в сумме двух программ набрала 244,66 балла.
Лучший результат в произвольной продемонстрировала Софья Акатьева (163,98 балла). В сумме 15-летняя фигуристка набрала 236.68 балла.
Третье место заняла Анастасия Зинина. Она набрала 200,43 балла.
Фигурное катание.
1-й этап Гран-при России.
1.Камила Валиева – 244,66
2. Софья Акатьева — 236,68
3. Анастасия Зинина – 200,43.
источник: «Советский спорт»