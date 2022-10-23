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Валиева выиграла первый этап Гран-при России, Акатьева на втором месте

Соревнования фигуристов проходят на льду столичной арены «Мегаспорт».
23 октября 2022 16:45
автор: Александр Поволоцкий

В Москве завершился первый этап Гран-при России по фигурному катанию.

Победительницей соревнований стала Камила Валиева. Спортсменка, представляющая Москву, в сумме двух программ набрала 244,66 балла.

Лучший результат в произвольной продемонстрировала Софья Акатьева (163,98 балла). В сумме 15-летняя фигуристка набрала 236.68 балла.

Третье место заняла Анастасия Зинина. Она набрала 200,43 балла.

Фигурное катание.

1-й этап Гран-при России.

1.Камила Валиева – 244,66

2. Софья Акатьева — 236,68

3. Анастасия Зинина – 200,43.

источник: «Советский спорт»
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