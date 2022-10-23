«Знаю, что все хейтят, что я согласилась эту программу катать». Валиева - о этапе Гран-при России

Камила Валиева прокомментировала свою победу на первом этапе Гран-при России.

Спортсменка, представляющая Москву, в сумме двух программ набрала 244,66 балла.

«Это то, что снаружи, и то, что внутри у меня осталось. Снять маску и показать то, что чувствовала на тот период и, наверное, до сих пор. Знаю, что все хейтят, что я согласилась эту программу катать. Это было осознанно, и я рада, что могу поделиться этим, наверное», — заявила Валиева после завершения соревнований.

Напомним, что программы Камилы посвящены выступлению на Олимпиаде-2022. Короткая поставлена под музыку из фильма «Интерстеллар». Напомним, что по завершению олимпийского командного турнира выяснилось, что спортсменка принимавшая в нем участие, еще до начала Игр-2022 сдала положительный допинг-тест на запрещенное вещество триматазидин.