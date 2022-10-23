Алиев выиграл первый этап Гран-при России, Коляда - четвертый

На льду московской арены «Мегаспорт» завершились соревнования первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию.
Чемпионом турнира среди мужчин стал Дмитрий Алиев. Он набрал 273,63 балла.
Серебро завоевал Глеб Лутфуллин, набрав 258,20 балла. Третье место занял Александр Самарин. По итогам двух программ у него — 257,43 балла.
1-й этап Гран-при России.
Мужское одиночное катание
1. Дмитрий Алиев – 273,63.
2. Глеб Лутфуллин — 258,20.
3. Александр Самарин – 257,43.
4. Михаил Коляда – 237,22.
5. Даниил Самсонов – 222,35....
источник: «Советский спорт»