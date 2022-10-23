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Алиев - о победе на этапе Гран-при России: Сегодняшним днем очень доволен, я на верном пути

Второй этап соревнований пройдет через неделю в сочинском ледовом дворце «Айсберг».
23 октября 2022 21:40
автор: Александр Поволоцкий

Чемпион Европы Дмитрий Алиев отреагировал на свое выступление на этапе Гран-при России в Москве.

Напомним, что 23-летний фигурист одержал победу с результатом 273,63 балла за обе программы.

«В целом, сегодняшним днем очень доволен. Я на верном пути, и я на сто процентов это осознаю. Хотелось бы, чтобы написали про тренеров моих, потому что они держатся настоящими молодцами в отношении тренерской структуры, благодаря им я нахожусь в такой бодрости, свежести», - заявил после соревнований Алиев.

Напомним, что вторым по итогам этапа стал Глеб Лутфуллин — 258,20 балла, третьим — Александр Самарин (257,43).

источник: «Советский спорт»
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