В США разочарованы решением РУСАДА по Валиевой

Американский фигурист Эван Бэйтс признался, что остался разочарован решением РУСАДА не разглашать результатов расследования по делу Камилы Валиевой.

«Это так неприятно. Крайне разочаровывает, что уже прошло восемь месяцев, а дело все еще так окутано тайной. Мы должны надеяться на прозрачность, и не только для общественности, а особенно для спортсменов, которые выступают.

Это очень разочаровывает. Идут дни и месяцы, а решения нет, и это огорчает еще больше. Последняя информация РУСАДА о том, что ничего не обнародуют, еще больше усугубляет разочарование», - приводит слова спортсмена американская пресса.

Валиева стала участницей громкого доминг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения так и не была проведена.