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Тарасова: Милохин оказался дурным

Татьяна Тарасова негативно отозвалась об уходе Дани Милохина из «Ледникового периода».
25 октября 2022 20:14

Блогер выступал в проекте вместе с чемпионкой мира Евгенией Медведевой. Это была одна из двух пар, которые в том же составе катались второй год подряд.

«Нельзя бросать на полпути. Нас учили, что бегать нужно до конца. Устал или у тебя стало другое настроение — это не имеет никакого значения. Прежде всего, на тебя завязан человек. Не простой человек, а Женя Медведева. Я расстроилась из-за Жени. У нас так не делают… У них, видимо, так поступают. И он нам это показал.

Человек, с которым все были очень приветливы, оказался совершенно другим и дурным. Мужики так не поступают», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

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