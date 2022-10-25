Александр Жулин: Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял

«Уход Дани Милохина из «Ледникового периода»? Не было никаких предпосылок. Будет ли новый партнер у Жени Медведевой не знаю. Сам был вчера очень удивлен. Не думаю, что Милохин вернется. Раз он сделал такое заявление, думаю, оно было взвешенным.

Какие могут быть причины покинуть проект? Значит, ему стало неинтересно. Он своеобразный парень: захотелось — ушел. У него свое видение. Может, ему было недостаточно интересно участвовать или финансовый вопрос.

Какой Даня Милохин как спортсмен? Это тяжелый труд. Не скажу, что он плохо работал, как раз наоборот, очень хорошо. Как спортсмен он выдерживал нагрузки. Мне было с ним легко работать. Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял: думал, он конченый, но оказался приличным парнем. Жалко, что ушел. Потому что легкий парень — мог бы и выиграть», — цитирует Жулина Sport24.

О своем решении Даня Милохин сообщил в своей социальной сети.