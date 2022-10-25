Депутат Терюшков об уходе Милохина из «ЛП»: Уход Милохина — это моя победа!

«Уход Милохина — это моя победа! Теперь уже можно смотреть «Ледниковый период», но не на Первом. Для подобного ледового контента больше подходят ТВ-каналы с соответствующим невдумчивым содержанием. Первый канал должен транслировать государственный курс страны. Развлекательные шоу не относятся к национальным приоритетам.

Милохин — просто персонаж шоу. Продюсеры его ввели, они же его и вывели. А мне хотелось бы видеть рядом с чемпионкой мира по фигурному катанию достойного партнера. Уж лучше катать одиночную программу, чем лишь бы с кем», — цитирует Sport24.