Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом, которого связывали с делом Валиевой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе прекратила сотрудничество со спортивным врачом Филиппом Шветским.

Об этом рассказал в своем телеграм-канале журналист Владислав Жуков. Источники инсайдера отмечают, что прекращение сотрудничества не связано с фигуристкой Камилой Валиевой.

Ранее в СМИ сообщали, что Шветский может быть причастен к допинг-скандалу чемпионки ОИ-2022 в командных соревнованиях. Этери и Филипп планировали расстаться до Игр в Пекине.

Журналист отметил, что Шветский сохранит за собой пост врача сборной России по фигурному катанию.