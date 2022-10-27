Бах озабочен решением РУСАДА засекретить результаты расследования по делу Валиевой

Президент МОК Томас Бах прокомментировал решение РУСАДА не обнародовать результаты расследования по делу Камилы Валиевой.

«В Пекине мы четко обозначили свою позицию, подав апелляцию в CAS вместе с ВАДА после того, как стало известно решение РУСАДА. Апелляция была отклонена, и теперь процедура проходит в соответствии с правилами конфиденциальности ВАДА.

Даже если позиция РУСАДА заключается в том, чтобы хранить молчание до вынесения окончательного вердикта, ВАДА и МОК могут обжаловать решение. Это юридическая сторона вопроса. Но с точки зрения прозрачности мы присоединяемся к призыву WADA и просим РУСАДА обнародовать данные, чтобы у всех было больше доверия к этому процессу», - приводит слова немца испанская пресса.

Валиева стала участницей громкого доминг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения так и не была проведена.