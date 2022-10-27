Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глава ВАДА Банька предупредил РУСАДА о возможном обращении в CAS по делу Валиевой

Результаты расследования в отношении россиянки решили засекретить.
27 октября 2022 12:52
автор: Александр Шульгин

Глава ВАДА Витольд Банька пригрозил РУСАДА судом за затягивание сроков расследования дела Камилы Валиевой.

«ВАДА обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, оно воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», - написал Банька в своих соцсетях.

Валиева стала участницей громкого доминг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения так и не была проведена.

Недавно в РУСАДА заявили, что спортсменка воспользовалась правом несовершеннолетних и попросила закрыть ход и результаты расследования по ее делу от общественности.

Это интересно:
Глава ВАДА Банька предупредил РУСАДА о возможном обращении в CAS по делу Валиевой
Результаты расследования в отношении россиянки решили засекретить.
27.10.2022 12:52
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Бах озабочен решением РУСАДА засекретить результаты расследования по делу Валиевой
Руководитель МОК считает, что закрытость процесса может повредить его прозрачности.
27.10.2022 10:52
Фигурное катание
автор: Александр Шульгин
Тутберидзе прекратила сотрудничество с врачом, которого связывали с делом Валиевой
Специалист продолжит работать со сборной России.
26.10.2022 11:00
Фигурное катание
автор: Александр Поволоцкий
Депутат Терюшков об уходе Милохина из «ЛП»: Уход Милохина — это моя победа!
Тиктокер Даня Милохин покинул шоу, об этом он объявил во вторник, сославшись на усталость. Своё мнение на этот поступок выразил депутат Госдумы РФ Роман Терюшков.
25.10.2022 22:41
Фигурное катание
Александр Жулин: Даня мне понравился. Я о нем здорово свое мнение поменял
Советский и российский фигурист Александр Жулин положительно отозвался о блогере Дане Милохине.
25.10.2022 22:28
Фигурное катание
Илья Авербух подтвердил уход Дани Милохина из «ЛП»
Советский и российский фигурист, хореограф в фигурном катании Илья Авербух заявил, что блогер Даня Милохин больше не участвует в проекте
25.10.2022 21:17
Фигурное катание
Александр Энберт об уходе Милохина: Это неожиданно
Российский фигурист Александр Энберт с удивлением отреагировал на новость о том, что Даня Милохин больше не участвует в «Ледниковом периоде».
25.10.2022 21:05
Фигурное катание
Двукратный чемпион мира не знает с кем будет выступать Евгения Медведева
Российский и болгарский фигурист Максим Ставиский сообщил, что не может ответить на вопрос, с кем будет выступать Евгения Медведева после того, как проект покинул Даня Милохин.
25.10.2022 20:44
Фигурное катание
Тарасова: Милохин оказался дурным
Татьяна Тарасова негативно отозвалась об уходе Дани Милохина из «Ледникового периода».
25.10.2022 20:14
Фигурное катание
Кондратюк и Трусова выступят на Гран-при России в Сочи
Соревнования пройдут с 28 по 30 октября.
25.10.2022 14:15
Фигурное катание
автор: Александр Евграфов
Касаткина — в финале года, Кудерметова — нет, Медведев и Рублев — почти. Новые приключения наших нейтралов
Теннисный сезон близок к финальной кульминации. Только что определились все участницы женского итогового супертурнира, где сыграет Дарья Касаткина. А у мужчин за места в такой же элитной восьмерке борются в эти дни Даниил Медведев с Андреем Рублевым.
Реанимация «Тампы» по-русски. Как Кучеров и Сергачев вытащили вице-чемпиона со дна НХЛ (видео)
Голы Никиты Кучерова и Михаила Сергачева помогли «Тампе» одержать волевую победу в гостях над «Анахаймом» (4:2) в матч чемпионата НХЛ.
«Бавария» — топ, Левандовски — на выход! В Лиге чемпионов определились очередные участники плей-офф
После пятого тура Лиги чемпионов в весеннюю стадию турнира попали «Интер», «Порту» и «Ливерпуль», а вот «Барселона», «Атлетико» и «Аякс» досрочно отвалились.
«Не мужик!» Как критикуют Даню Милохина за «разрыв» с Евгенией Медведевой
У двукратной чемпионки мира в одиночном катании Евгении Медведевой внезапно появился повод для расстройства.
«Лига Ставок» и ФХР проведут международный турнир. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
В редакции Brodude начали делать ставки на спорт. Первый же игрок легко заработал 35 тысяч рублей
Авторы Brodude решили познакомиться с миром букмекерства — и быстро перешли от теории к практике в приложении «Лиги Ставок».
Сколько это стоит и в чем риски. Каким будет российский футбол после интеграции новых территорий
Футбольные клубы Крыма, ЛНР, ДНР, Херсона и Запорожья интегрируют в РФС, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. «Плеймейкер» разбирается в подробностях.
Ничушкин победил Панарина, а Георгиев — Шестеркина. Как прошел «русский вечер» в Нью-Йорке (видео)
Российские вратари Александр Георгиев и Игорь Шестеркин, а также забросивший шайбу Валерий Ничушкин стали главными героями матча НХЛ между «Рейнджерс» и «Колорадо» (2:3Б).
Месси приблизился к Роналду, Холанд не расстроил «Боруссию», «Юве» подсластил пилюлю. В Лиге чемпионов — голевой фейерверк!
Пятый тур ЛЧ обеспечил место в плей-офф «Бенфике», «ПСЖ», «Реалу», «Челси» и дортмундской «Боруссии».
Малинин-мания в США и премьера Москвиной в Питере. Что нового в фигурном катании
17-летний американец русского происхождения Илья Малинин великолепно исполнил аксель в четыре с половиной оборота и выиграл первый этап международной серии Гран-при.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика