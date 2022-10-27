Глава ВАДА Банька предупредил РУСАДА о возможном обращении в CAS по делу Валиевой

Глава ВАДА Витольд Банька пригрозил РУСАДА судом за затягивание сроков расследования дела Камилы Валиевой.

«ВАДА обеспокоено продолжающейся задержкой в деле Камилы Валиевой и теперь официально уведомило РУСАДА о том, что, если вопрос не будет решен в кратчайшие сроки, оно воспользуется своим правом передать его непосредственно в Спортивный арбитражный суд», - написал Банька в своих соцсетях.

Валиева стала участницей громкого доминг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения так и не была проведена.

Недавно в РУСАДА заявили, что спортсменка воспользовалась правом несовершеннолетних и попросила закрыть ход и результаты расследования по ее делу от общественности.