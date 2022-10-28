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Жилина одержала победу в соревнованиях девушек на втором этапе Гран-при России

Фигурное катание проходит в Сочи.
28 октября 2022 15:44
автор: Максим Скороходов

В Сочи завершилась произвольная программа среди девушек на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию - «Бархатный сезон».

Лучший результат, как в произвольной, так и по сумме программ показала Вероника Жилина. За произвольную ей поставили 156,51 балла, а в общем ее результат на втором этапе Гран-при составил 233,18 балла.

Второй стала Алиса Двоеглазова (216,12 балла в сумме), a третьей - Агата Петрова (197,2).

Добавим, что 28 октября состоится произвольная программа у юношей.

источник: «Советский спорт»
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