Жилина одержала победу в соревнованиях девушек на втором этапе Гран-при России

В Сочи завершилась произвольная программа среди девушек на втором этапе Гран-при России по фигурному катанию - «Бархатный сезон».
Лучший результат, как в произвольной, так и по сумме программ показала Вероника Жилина. За произвольную ей поставили 156,51 балла, а в общем ее результат на втором этапе Гран-при составил 233,18 балла.
Второй стала Алиса Двоеглазова (216,12 балла в сумме), a третьей - Агата Петрова (197,2).
Добавим, что 28 октября состоится произвольная программа у юношей.
источник: «Советский спорт»