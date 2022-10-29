Кондратюк лидирует короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи

Представители Москвы заняли первые три места на втором этапе серии Гран-при России в Сочи по итогам короткой программы среди мужчин.
Лидирует в соревнованиях действующий чемпион страны Марк Кондратюк. Он получил от судей 104,51 балла.
Вторым стал Алексей Ерохов. В его активе 93,21 балла. Замкнул тройку еще один столичный фигурист Артем Ковалев (80,74).
Гран-при России. Второй этап.
Сочи
Мужчины. Короткая программа
1. Марк Кондратюк (Москва) – 104,51.
2. Алексей Ерохов (Москва) – 93,21.
3. Артём Ковалёв (Москва) – 80,74.
4. Андрей Анисимов (Москва) – 74,08.
5. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 74,04.
6. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) – 59,22...
источник: «Советский спорт»