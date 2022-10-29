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Кондратюк лидирует короткую программу на этапе Гран-при России в Сочи

Соревнования фигуристов проходят на льду «Айсберга».
29 октября 2022 19:20
автор: Александр Поволоцкий

Представители Москвы заняли первые три места на втором этапе серии Гран-при России в Сочи по итогам короткой программы среди мужчин.

Лидирует в соревнованиях действующий чемпион страны Марк Кондратюк. Он получил от судей 104,51 балла.

Вторым стал Алексей Ерохов. В его активе 93,21 балла. Замкнул тройку еще один столичный фигурист Артем Ковалев (80,74).

Гран-при России. Второй этап.

Сочи

Мужчины. Короткая программа

1. Марк Кондратюк (Москва) – 104,51.

2. Алексей Ерохов (Москва) – 93,21.

3. Артём Ковалёв (Москва) – 80,74.

4. Андрей Анисимов (Москва) – 74,08.

5. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 74,04.

6. Даниил Постарнаков (Ставропольский край) – 59,22...

источник: «Советский спорт»
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