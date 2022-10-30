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Петросян выиграла второй этап Гран-при России, Трусова опустилась на третье место

Соревнования проходят в Сочи.
30 октября 2022 16:30
автор: Максим Скороходов

Завершились прокаты произвольных программ женщин в рамках второго этапа серии Грaн-при России по фигурному катанию.

По сумме с короткой программой лидерство удержала Аделия Петросян с результатом 239,31 балла.

С пятого на второе место поднялась Софья Самоделкина, получив в итоге от судей 218,73 балла.

Главная преследовательница Петросян призер Олимпийских игр Александра Трусова с оценкой 208,55 балла опустилась в финальном протоколе на третью позицию.

Бывшая после короткой программы третьей Вероника Яметова завершила соревнования на четвертом месте. Ее результат - 204,96 балла.

Фигурное катание.

Второй этап Гран-при России.

Женщины. Итог

1. Адeлия Петросян – 239,31 балла

2. Софья Сaмоделкина – 218,73

3. Алeксандра Трусова – 208,55

4. Вeроника Яметова – 204,96

5. София Захaрова – 200,71...

источник: «Советский спорт»
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