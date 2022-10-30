Петросян выиграла второй этап Гран-при России, Трусова опустилась на третье место

Завершились прокаты произвольных программ женщин в рамках второго этапа серии Грaн-при России по фигурному катанию.
По сумме с короткой программой лидерство удержала Аделия Петросян с результатом 239,31 балла.
С пятого на второе место поднялась Софья Самоделкина, получив в итоге от судей 218,73 балла.
Главная преследовательница Петросян призер Олимпийских игр Александра Трусова с оценкой 208,55 балла опустилась в финальном протоколе на третью позицию.
Бывшая после короткой программы третьей Вероника Яметова завершила соревнования на четвертом месте. Ее результат - 204,96 балла.
Фигурное катание.
Второй этап Гран-при России.
Женщины. Итог
1. Адeлия Петросян – 239,31 балла
2. Софья Сaмоделкина – 218,73
3. Алeксандра Трусова – 208,55
4. Вeроника Яметова – 204,96
5. София Захaрова – 200,71...