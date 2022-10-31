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Алена Леонова: Кондратюк на 100 процентов заслужил эту победу

Алена Леонова серебряный призер чемпионата мира 2012 года в одиночном катании прокомментировала победу Марка Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи.
31 октября 2022 22:31

«Кондратюк на 100 процентов заслужил эту победу, хотя вчера валялись все. Но у него был задел по короткой программе. Не будем забывать, что у Марка был сложный контент. В конце он немного подустал, но это только начало сезона. Можно списать на то, что программа не на сто процентов вкатана. Но он все сделал круто. Это выглядело достойно», — сообщила Леонова «Газете.Ru».

Напомним, Кондратюк по сумме двух прокатов набрал 279 баллов. Второе место занял Алексей Ерохов (241,05), замкнул тройку сильнейших Петр Гуменник (236,63).

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Алена Леонова серебряный призер чемпионата мира 2012 года в одиночном катании прокомментировала победу Марка Кондратюка на втором этапе Гран-при России в Сочи.
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