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Софья Титова победила на третьем этапе Гран-при России среди юниорок

Воспитанница академии «Ангелы Плющенко» набрала более 200 баллов.
04 ноября 2022 16:45
автор: Александр Евграфов

Фигуристка Софья Титова под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко победила на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани.

Титова набрала в сумме 207,17 балла (74,37 за короткую и 132,80 за произвольную программы).

В программе 13-летняя фигуристка дважды упала во время исполнения четверного сальхова и тройного акселя, но общих баллов ей хватило для победы.

На втором месте Елизавета Куликова, набравшая 198,84 балла, тройку лучших замкнула Дарья Садкова с 194,57 балла.

источник: «Советский спорт»
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