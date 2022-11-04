Софья Титова победила на третьем этапе Гран-при России среди юниорок

Фигуристка Софья Титова под руководством олимпийского чемпиона Евгения Плющенко победила на третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани.

Титова набрала в сумме 207,17 балла (74,37 за короткую и 132,80 за произвольную программы).

В программе 13-летняя фигуристка дважды упала во время исполнения четверного сальхова и тройного акселя, но общих баллов ей хватило для победы.

На втором месте Елизавета Куликова, набравшая 198,84 балла, тройку лучших замкнула Дарья Садкова с 194,57 балла.