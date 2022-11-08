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Дэвис и Смолкин не выступят на московском этапе Гран-при России

Фигуристы выступают в танцах на льду.
08 ноября 2022 13:00
автор: Александр Поволоцкий

Диана Дэвис и Глеб Смолкин не выступят на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве.

Соревнования в столице пройдут с 11 по 13 ноября.

Ранее в СМИ сообщалось, что Дэвис и Смолкин были в заявке команды Москвы на этот турнир.

«Спортсмены не смогут принять участия в московском этапе, однако сохраняют надежду всё-таки выступить в Перми», — цитирует ТАСС президент ФФКР Александра Горшкова.

Добавим, что Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе.

Отметим, что этап в Перми пройдет с 25 по 27 ноября.

источник: ТАСС
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