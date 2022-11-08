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Журова пожелала CAS быть объективным в рассмотрении дела Валиевой

ВАДА не стало дожидаться результатов расследования РУСАДА.
08 ноября 2022 18:07
автор: Максим Скороходов

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась о передачe допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой в CAS.

Напомним, что 8 ноября президент ВАДА Витольд Банька объявил о том, что организация не стала дожидаться выводов РУСАДА и отправилaсь в суд.

«Смотрите, мне хотелось бы, чтобы все-таки CAS подошел объективно к расследованию без всяких политических моментов. Мы понимаем, что если бы это рассматривалось год назад, то подоплека была бы одна, сейчас, к сожалению, добавляется очень неприятный момент давления на тех же арбитров со стороны политиков, со всей этой ситуацией. Поэтому хотелось бы им пожелать, чтобы они были объективны», - приводит слова Журовой «ВсеПроСпорт».

Валиева стала участницей громкого доминг-скандала на Олимпийских играх в Пекине. В ее организме был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения командного турнира фигуристов так и не была проведена.

источник: «ВсеПроСпорт»
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