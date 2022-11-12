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Мишина и Галлямов победили в короткой программе на этапе Гран-при России, превзойдя мировой рекорд

Соревнования проходят в Москве.
12 ноября 2022 18:03

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победил в короткой программе на четвертом этапе Гран-при страны, который проходит в Москве.

Спортсмены заработали 86.47 балла за прокат, выше действующего мирового рекорда, который принадлежит китайской паре Вэньцзин Суй / Цун Хан (84.41).

На втором месте расположились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Тройку лучших замкнули Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

Напомним, что спортивные пары продемонстрируют произвольные программы завтра, 13 ноября, в 16:45 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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