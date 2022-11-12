Мишина и Галлямов победили в короткой программе на этапе Гран-при России, превзойдя мировой рекорд

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов победил в короткой программе на четвертом этапе Гран-при страны, который проходит в Москве.
Спортсмены заработали 86.47 балла за прокат, выше действующего мирового рекорда, который принадлежит китайской паре Вэньцзин Суй / Цун Хан (84.41).
На втором месте расположились Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Тройку лучших замкнули Дарья Бояринцева и Роман Плешков.
Напомним, что спортивные пары продемонстрируют произвольные программы завтра, 13 ноября, в 16:45 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»