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Кагановская и Ангелопол одержали победу на четвертом этапе Гран-при России 

Российская пара лидировала в турнире после представления ритм-танца.
13 ноября 2022 14:46
автор: Глеб Шевяков

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола одержал победу в четвертом этапе Гран-при России в танцах на льду.

Отмечается, что соревнование между фигурными парами проходило в Москве.

После двухдневного соревнования победители заработали 198,59 баллов. Второе место в турнире заняла пара Софьи Тютюниной и Андрея Багина, набрав 194,30 баллов. Третью строчку заняли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано с 191,04 баллами.

Добавим, что Кагановская и Ангелопол удержали свое лидерство после ритм-танца. Всего в парном соревновании по фигурному катанию было заявлено семь команд.

источник: «Советский спорт»
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