Кагановская и Ангелопол одержали победу на четвертом этапе Гран-при России 

Танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола одержал победу в четвертом этапе Гран-при России в танцах на льду.
Отмечается, что соревнование между фигурными парами проходило в Москве.
После двухдневного соревнования победители заработали 198,59 баллов. Второе место в турнире заняла пара Софьи Тютюниной и Андрея Багина, набрав 194,30 баллов. Третью строчку заняли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано с 191,04 баллами.
Добавим, что Кагановская и Ангелопол удержали свое лидерство после ритм-танца. Всего в парном соревновании по фигурному катанию было заявлено семь команд.
источник: «Советский спорт»