Туктамышева - о победе на четвертом этапе Гран-при России: Я была немного уставшей

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказалась о своей победе в четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию.

«Я очень рада. Эта победа во многом для меня неожидана. Я была немного уставшей сегодня, поэтому хорошо, что получилось закончить произвольную программу. Хотя я подошла к этому старту в хорошей форме, что позволило мне так откатать, даже несмотря на ошибку. Надеюсь, впредь такого не повторится, но в целом я довольна» - сказала Туктамышева пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

После двух соревновательных дней 25-летняя спортсменка набрала в сумме 234,63 балла и заняла первое место на турнире в Москве.

На втором месте оказалась подопечная Евгения Плющенко, а именно Софья Муравьева (230,56). Третью строчку заняла ученица Этери Тутберидзе, Софья Акатьева, набрав 225,37 балла.