Валерий Ангелопол - о победе на четвертом этапе Гран-при России: Мы все сделали по максимуму

Фигурист Валерий Ангелопол, выступающий в танцах на льду в паре с Василисой Кагановской, высказался о победе на четвертом этапе Гран-при России.

«Наши впечатления самые положительные. Мы все сделали по максимуму после моего вчерашнего маленького «косяка». Я думаю, мы с этой задачей справились. Но это далеко не наш предел. На тренировках были прокаты и получше, и почище, и поувереннее. Мы еще стартанем и поедем на чемпионат России с идеальными программами», - сказала Ангелопол пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Несмотря на ошибку Валерия, пара лидировала после короткого танца.

В двухдневном соревновании победители заработали 198,59 баллов. Второе место в турнире заняла пара Софьи Тютюниной и Андрея Багина, набрав 194,30 баллов. Третью строчку заняли Ирина Хавронина и Дарио Чиризано с 191,04 баллами.