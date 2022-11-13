Илья Авербух восторгается победой Елизаветы Туктамышевой

«Я поздравляю Лизу. Вдвойне приятно, что эту произвольную для Лизы поставил я, и рад, что эта программа принесла ей такую красивую победу», — сказал Авербух «Газете.Ru».Туктамышева была лидером по итогам короткой программе, а по сумме двух видов она набрала 234,63 балла. Воспитанница Евгения Плющенко Софья Муравьева, после короткой программы шедшая третьей, поднялась на вторую строчку с итоговым результатом 230,56 балла. Замкнула тройку ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, ее суммарная оценка составила 225,37 балла.Ранее олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка призналась, что ее впечатлило выступление российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой в короткой программе.