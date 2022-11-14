Вайцеховская заявила, что Туктамышева не сможет победить молодых соперниц, если те не ошибаются

Эксперт по фигурному катанию Елена Вайцеховская невысоко оценивает шансы Елизаветы Туктамышевой победить на чемпионате России или финале отечественного Гран-при.

«При всех более чем заслуженных дифирамбах в адрес Туктамышевой стоит заметить, что одиночное катание — достаточно жестокая штука. Обыграть ту же Акатьеву или Петросян при безошибочном катании этих фигуристок Лиза не сумеет чисто математически», - написала Вайцеховская в телеграм-канале, отметив, что Туктамышева выиграла на четвертом этапе Гран-при России из-за ошибок конкуренток.

После двух соревновательных дней Елизавета набрала в сумме 234,63 балла и заняла первое место на турнире в Москве.

На втором месте оказалась Муравьева (230,56). Третью строчку заняла ученица Этери Тутберидзе, Акатьева, набрав 225,37 балла.