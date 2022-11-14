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Вайцеховская заявила, что Туктамышева не сможет победить молодых соперниц, если те не ошибаются

Чемпионка мира первенствовала на четвертом этапе Гран-при России.
14 ноября 2022 13:42
автор: Максим Скороходов

Эксперт по фигурному катанию Елена Вайцеховская невысоко оценивает шансы Елизаветы Туктамышевой победить на чемпионате России или финале отечественного Гран-при.

«При всех более чем заслуженных дифирамбах в адрес Туктамышевой стоит заметить, что одиночное катание — достаточно жестокая штука. Обыграть ту же Акатьеву или Петросян при безошибочном катании этих фигуристок Лиза не сумеет чисто математически», - написала Вайцеховская в телеграм-канале, отметив, что Туктамышева выиграла на четвертом этапе Гран-при России из-за ошибок конкуренток.

После двух соревновательных дней Елизавета набрала в сумме 234,63 балла и заняла первое место на турнире в Москве.

На втором месте оказалась Муравьева (230,56). Третью строчку заняла ученица Этери Тутберидзе, Акатьева, набрав 225,37 балла.

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