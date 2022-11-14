ВАДА требует дисквалификации Валиевой и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Пекине

CAS подтвердил начало судебного разбирательства по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

ВАДА воспользовалось своим правом и обратилось в CAS, в связи с затягиванием дела в РУСАДА, в международной организации требует дисквалифицировать российскую спортсменку на 4 года с момента принятия решения и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года.

CAS не смог назвать точную дату вынесения вердикта по делу, пока суд собирает письменные показания.

В организме Валиевой был обнаружен запрещенный препарат - триметазидин. В итоге, в МОК заявили, что до окончания расследования будут считать результаты соревнований предварительными. Церемония награждения командного турнира фигуристов так и не была проведена.