World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ВАДА не будет комментировать судебное дело Валиевой

Антидопинговая организация обратилась в CAS.
15 ноября 2022 14:43
автор: Максим Скороходов

ВАДА не будет давать комментарии по рассмотрению допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой в CAS, сообщает ТАСС.

«Мы не будем комментировать ход рассмотрения судом дела Валиевой. Что касается срока рассмотрения данного дела в суде, то это находится в рамках полномочий CAS», - приводит «Профиль» слова представителя ВАДА.

Напомним, ВАДА воспользовалось своим правом и обратилось в CAS, в связи с затягиванием дела в РУСАДА, в международной организации требует дисквалифицировать российскую спортсменку на 4 года с момента принятия решения и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года.

источник: «Профиль»
Это интересно:
ВАДА не будет комментировать судебное дело Валиевой
Антидопинговая организация обратилась в CAS.
15.11.2022 14:43
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
ВАДА требует дисквалификации Валиевой и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Пекине
CAS подтвердил начало разбирательства.
14.11.2022 14:35
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Вайцеховская заявила, что Туктамышева не сможет победить молодых соперниц, если те не ошибаются
Чемпионка мира первенствовала на четвертом этапе Гран-при России.
14.11.2022 13:42
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Катарина Гербольдт: Женя Плющенко поверил в Соню Муравьеву
Российская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала выступление ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на московском этапе Гран-при России.
13.11.2022 21:08
Фигурное катание
Илья Авербух восторгается победой Елизаветы Туктамышевой
Российский фигурист Илья Авербух высказался о победе Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды». Хореограф положительно отозвался о произвольной программе спортсменки, которую он самостоятельно поставил.
13.11.2022 21:05
Фигурное катание
Илья Авербух восторгается победой Елизаветы Туктамышевой
Российский фигурист Илья Авербух высказался о победе Елизаветы Туктамышевой на четвертом этапе Гран-при России «Московские звезды». Хореограф положительно отозвался о произвольной программе спортсменки, которую он самостоятельно поставил.
13.11.2022 20:12
Фигурное катание
Валерий Ангелопол - о победе на четвертом этапе Гран-при России: Мы все сделали по максимуму
19-летний фигурист выступает в танцах на льду в паре с Василисой Кагановской.
13.11.2022 19:58
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Гуменник победил на четвертом этапе Гран-при России
Соревнования проходили в Москве.
13.11.2022 19:58
Фигурное катание
Туктамышева - о победе на четвертом этапе Гран-при России: Я была немного уставшей
Несмотря на трудности Елизавета упрочила преимущество, добытые в короткой программе.
13.11.2022 19:42
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Мишина и Галлямов победили на четвертом этапе Гран-при России
Соревнования проходили в Москве.
13.11.2022 18:27
Фигурное катание
Сычевой в одном ряду с Дзюбой и Азмуном. Главные цифры футбольного уик-энда
Статистические итоги очередных туров национальных чемпионатов.
Наезд на Глейзеров, космический штраф и переговоры с «Баварией». Что происходит после бомбического интервью Роналду
Интервью Криштиану Роналду известному британскому журналисту Пирсу Моргану остается в центре внимания спортивной прессы по всему миру.
«Рубин» отмучился, Слуцкий — тоже! Как в Первой Лиге состоялась отставка года
Главный тренер казанской команды Леонид Слуцкий подал в отставку по собственному желанию.
«Дайте три месяца!» Новый главный тренер «Спартака» — о победном дебюте в дерби
Игорь Гришин подвел итоги своего первого матча во главе «Спартака», который завершился гостевой победой над московским «Динамо» (3:2 Б).
От Погба и Канте до Ройса и Вернера: звезды, которые не сыграют на ЧМ-2022 из-за травм
«Плеймейкер» в преддверии чемпионата мира в Катаре пробежался по списку футболистов, которые не помогут своим национальным командам по состоянию здоровья.
«Ростовский рай» для Роналду и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Ну что, доигрались в молчанку? WADA требует для Валиевой 4 года, что будет означать конец ее карьеры
Всемирное антидопинговое агентство, передавшее дело Камилы Валиевой в спортивный арбитражный суд CAS, настаивает на максимальном сроке дисквалификации для российской фигуристки.
Карпин рассказал об Азии и Дзюбе и ответил на критику Родниной
Главный тренер сборной России Валерий Карпин в преддверии товарищеских матчей с Узбекистаном и Таджикистаном рассказал о возможном переходе в азиатскую конфедерацию, новом контракте с РФС и предназначении наших футбольных клубов.
«Могу сказать Карпину, что он тощий». Андрей Мостовой — об атмосфере в сборной перед Узбекистаном и Таджикистаном
Полузащитник сборной России Андрей Мостовой перед товарищескими матчами с Таджикистаном и Узбекистаном (17 и 20 ноября) рассказал о ритуалах для новичков национальной команды, флешмобе Сычевого и шутках Карпина.
«Готов исполнить «Знаешь ли ты» после первого матча». Спартаковец Литвинов — о вызове в сборную России
Полузащитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о начале подготовки к контрольным матчам против Узбекистана и Таджикистана.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика