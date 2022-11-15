ВАДА не будет комментировать судебное дело Валиевой

ВАДА не будет давать комментарии по рассмотрению допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой в CAS, сообщает ТАСС.

«Мы не будем комментировать ход рассмотрения судом дела Валиевой. Что касается срока рассмотрения данного дела в суде, то это находится в рамках полномочий CAS», - приводит «Профиль» слова представителя ВАДА.

Напомним, ВАДА воспользовалось своим правом и обратилось в CAS, в связи с затягиванием дела в РУСАДА, в международной организации требует дисквалифицировать российскую спортсменку на 4 года с момента принятия решения и аннулировать ее результаты с даты сдачи положительной допинг-пробы, 25 декабря 2021 года.