«20 лет на льду… звучит красиво»: Евгения Медведева – о своей карьере (фото)

Российская фигуристка Евгения Медведева выложила пост в соцсети, посвященный своему юбилею в профессиональном спорте.

«В 3 года я встала на коньки.

В свои почти 23 я так же на льду.

Мне очень повезло в жизни. Я занимаюсь самым любимым делом, которое я ни на что не променяю.

20 лет на льду… звучит красиво», – написала фигуристка в своем телеграм-канале. К посту она прикрепила фото со своими медалями.

Напомним, Евгения Медведева – двукратная чемпионка мира и Европы. Кроме того, уроженка Москвы завоевала две серебряных медали на ОИ-2018 в Пхенчхане. К слову, фигуристка перестала выступать с осени 2020 года.