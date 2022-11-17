Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Горшков

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила о смерти 77-м году жизни президента организации Александра Горшкова.

«Федерация фигурного катания на коньках России, вся семья фигуристов выражает глубокие и искренние соболезнования родным, близким, коллегам Александра Георгиевича Горшкова… Это невосполнимая утрата для всего фигурного катания…» - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте организации.

Горшков возглавлял ФФККР с 2010 года. В качестве спортсмена Александр Георгиевич выступал в танцах на льду, в паре с Людмилой Пахомовой он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в данной дисциплине фигурного катания. Также Горшков по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.