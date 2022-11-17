Медведева - о смерти Горшкова: Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева отреагировала на смерть президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

«Вечная память и глубочайшие соболезнования близким. Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать», - написала Медведева на своей странице в социальной сети.

Горшков возглавлял ФФККР с 2010 года. В качестве спортсмена Александр Георгиевич выступал в танцах на льду, в паре с Людмилой Пахомовой он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в данной дисциплине фигурного катания. Также Горшков по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.