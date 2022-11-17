World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Боброва - о смерти Горшкова: Это невосполнимая потеря. Мы скорбим всей семьей фигурного катания

Функционер умер на 77-м году жизни.
17 ноября 2022 16:38

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва отреагировала на информацию о смерти президента ФККР Александра Горшкова.

«Он достоин самых теплых слов и нашей благодарности. Мы скорбим всей семьей фигурного катания. Это невосполнимая потеря», - написала спортсменка в соцсетях.

Добавим, что Горшков возглавлял ФФККР с 2010 года. В качестве спортсмена Александр Георгиевич выступал в танцах на льду, в паре с Людмилой Пахомовой он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в данной дисциплине фигурного катания. Также Горшков по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.

Это интересно:
Боброва - о смерти Горшкова: Это невосполнимая потеря. Мы скорбим всей семьей фигурного катания
Функционер умер на 77-м году жизни.
17.11.2022 16:38
Фигурное катание
Шегай и Шамшуров стали победителями пятого этапа Гран-при России в соревновании пар среди юниоров
Пятый тур проходит в Самаре.
17.11.2022 16:30
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Медведева - о смерти Горшкова: Александр Георгиевич, вас будет очень не хватать
Президент ФФККР умер на 77-м году жизни.
17.11.2022 14:48
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Румак и Гончаров выиграли пятый этап Гран-при России в соревновании танцев на льду среди юниоров
Этап проходит в Самаре.
17.11.2022 13:59
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Горшков
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду было 76 лет.
17.11.2022 09:30
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
«20 лет на льду… звучит красиво»: Евгения Медведева – о своей карьере (фото)
Россиянка – двукратная чемпионка мира и Европы.
16.11.2022 17:59
Фигурное катание
автор: Артур Гичунцев
ВАДА не будет комментировать судебное дело Валиевой
Антидопинговая организация обратилась в CAS.
15.11.2022 14:43
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
ВАДА требует дисквалификации Валиевой и аннулирования ее результатов на Олимпиаде в Пекине
CAS подтвердил начало разбирательства.
14.11.2022 14:35
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Вайцеховская заявила, что Туктамышева не сможет победить молодых соперниц, если те не ошибаются
Чемпионка мира первенствовала на четвертом этапе Гран-при России.
14.11.2022 13:42
Фигурное катание
автор: Максим Скороходов
Катарина Гербольдт: Женя Плющенко поверил в Соню Муравьеву
Российская фигуристка, выступавшая в женском одиночном катании Катарина Гербольдт прокомментировала выступление ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Софьи Муравьевой на московском этапе Гран-при России.
13.11.2022 21:08
Фигурное катание
Пять тысяч человек поставили на участие в ЧМ-2022 вымышленного футболиста. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Месси все-таки станет чемпионом мира? Суперкомпьютер и FIFA 23 в этом не сомневаются
«Плеймейкер» ранее составил подробный прогноз на итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу - и отдал предпочтение сборной Аргентины, которая в финале должна победить Францию. Как ни странно, того же чемпиона мира называют еще два источника: суперкомпьютер и создатели культового симулятора FIFA.
Наследник Бобровского зажег в Санкт-Петербурге! Итоги «Лига Ставок Кубка Будущего»
Молодежная сборная России по хоккею выиграла международный турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», одержав победы во всех матчах.
«Все, что было около года назад, из прошлой жизни». Карпин — перед Таджикистаном
Главный тренер сборной России Валерий Карпин накануне товарищеского матча в Таджикистане высказался о чемпионате мира, Артеме Дзюбе, Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом.
Один Малком в поле воин! Как бразильский лидер вывел «Зенит» в плей-офф Кубка России
Питерцы победили в Воронеже «Факел» (2:0) благодаря дублю Малкома и обеспечили себе выход из группы Кубка России.
«Фукс — нулевой, Карраскаль- халявщик, а Заболотному пора в Казахстан». Пономарев разнес ЦСКА Федотова
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги выступления армейцев в первой части сезона-2022/23.
Туктамышева и Петросян догонят Валиеву? Трусова останется без финала? Изучаем общий зачет Гран-при России
В главной серии наших внутренних турниров осталось провести два этапа из шести. Кто же лидирует в отборочном рейтинге?
Не более девяти удалений, минимум два хет-трика и до семи автоголов! Специальные ставки на общую статистику ЧМ-2022
«Плеймейкер» внимательно изучил букмекерскую линию на суммарные статистические итоги стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу.
Тутберидзе отпустила ученика в Италию, японская чемпионка молится на Туктамышеву. Что нового в фигурном катании
В Англии прошел очередной этап международной серии Гран-при по фигурному катанию.
«Не обращайте внимание на грязь!» Как Дзюба прервал молчание после «побега» из Турции
Артем Дзюба напомнил о себе впервые после сообщений о разрыве контракта с клубом «Адана Демирспор».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика