Туктамышева теплыми словами простилась с Горшковым

Чемпионка мира и Европы Елизава Туктамышева отреагировала на информацию о смерти президента ФККР Александра Горшкова.

«Александр Георгиевич всегда меня поддерживал и умел подобрать правильные слова. Нам всем будет его не хватать! Покойтесь с миром», - написала спортсменка в соцсетях.

Добавим, что Горшков возглавлял ФФККР с 2010 года. В качестве спортсмена Александр Георгиевич выступал в танцах на льду, в паре с Людмилой Пахомовой он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в данной дисциплине фигурного катания. Также Горшков по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.