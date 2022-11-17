Олег Овсянников: Тяжелая ситуация в мире и в фигурном катании

«Возможно, сыграла роль ситуация с Валиевой. Наверное, он все очень близко к сердцу принимал, но не показывал — может быть, и это повлияло.

Ситуация тяжелая в мире, и в фигурном катании — тоже. Он как президент понимал, что несет ответственность. Видимо, в себе держал очень многое и, наверное, сердце не выдержало. Мы ведь не знаем всего, что происходит в высших эшелонах. Но могу о нем говорить только светлое и доброе. Пусть земля ему будет пухом. Тяжело это представить. Нам сегодня об этом сказали, как раз когда мы судили соревнования у детишек — это был шок», — сказал Овсянников «Газете.Ru».