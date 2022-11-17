«В моей памяти Вы всегда живы!» Трусова - о кончине Горшкова

Российская фигуристка Александра Трусова отреагировала на информацию о смерти президента ФККР Александра Горшкова.
«В моей памяти Вы всегда живы! Искренне соболезную и сочувствую родным и близким. Светлая память», - написала спортсменка в соцсетях.
Добавим, что Горшков возглавлял ФФККР с 2010 года. В качестве спортсмена Александр Георгиевич выступал в танцах на льду, в паре с Людмилой Пахомовой он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в данной дисциплине фигурного катания. Также Горшков по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.