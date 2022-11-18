«Искренне разделяю огромное горе». Путин выразил соболезнования семье Горшкова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ФФККР Александра Горшкова.

«Уважаемые Ирина Ивановна (супруга Горшкова) и Юлия Александровна (дочь), искренне разделяю огромное горе, постигшее вашу семью, прошу принять слова глубокого соболезнования и поддержки», - приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Добавим, что Горшков возглавлял ФФККР с 2010 года. В качестве спортсмена Александр Георгиевич выступал в танцах на льду, в паре с Людмилой Пахомовой он стал первым в истории СССР олимпийским чемпионом в данной дисциплине фигурного катания. Также Горшков по шесть раз выигрывал чемпионаты мира и Европы.