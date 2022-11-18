ISU выразил соболезнования в связи со смертью Горшкова

Международный союз конькобежцев (ISU) выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона, президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова.

В некорологе, представленном на официальном сайте организации, приведены слова Горшкова о его отношении к спорту.

«Никто не дал определение счастью, у каждого есть свое представление о нем. Мне повезло, что вся моя жизнь, с шести лет и по сей день, связана с делом, которое мне очень дорого», - приводит ISU слова Горшкова.

«ISU отдает дань уважения Александру Горшкову, выражает свои самые искренние соболезнования ФФКР, семье покойного и его друзьям. Мы будем помнить о нем с любовью», - говорится в сообщении.

Александр Горшков вместе со своего первой супругой Людмилой Пахомовой выиграл олимпийское золото в танцах на льду в 1976 году. Они были шестикратными победителями чемпионатов мира и Европы.

Горшков скончался в четверг в возрасте 77 лет.